Concert au Limau: Time Machine Le Limau Albas, 30 juillet 2023, Albas.

Albas,Lot

Pour les amateurs de rock sachez que le 30 juillet se tiendra un concert au Limau avec le groupe Time Machine. Ce sera le dimanche midi et il s’agit du super groupe qui est venu au feu de la Saint-Jean à Albas.

Réservation conseillée au 06 24 28 27 41.

2023-07-30 12:00:00

Le Limau

Albas 46140 Lot Occitanie



For rock fans, there will be a concert at Le Limau on July 30, featuring the band Time Machine. The concert will take place on Sunday lunchtime, and will feature the same supergroup that performed at the Saint-Jean bonfire in Albas.

Reservations recommended on 06 24 28 27 41

Para los aficionados al rock, habrá un concierto en Le Limau el 30 de julio con el grupo Time Machine. El concierto tendrá lugar el domingo a mediodía y contará con el mismo supergrupo que actuó en la hoguera Saint-Jean de Albas.

Se recomienda reservar en el 06 24 28 27 41

Für Rockfans: Am 30. Juli findet in Limau ein Konzert mit der Band Time Machine statt. Es wird Sonntagmittag sein und es handelt sich um die Superband, die schon beim Johannisfeuer in Albas aufgetreten ist.

Reservierungen werden unter 06 24 28 27 41 empfohlen

