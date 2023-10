Sur les traces des animaux le lieu vous sera communiqué lors de la réservation, activité sur la commune de Cogolin, 83680 La Ga La Garde-Freinet, 12 mars 2023, La Garde-Freinet.

Sur les traces des animaux 12 mars – 29 octobre, les dimanches le lieu vous sera communiqué lors de la réservation, activité sur la commune de Cogolin, 83680 La Ga Adulte : 9 €

Enfant (7-12 ans) : 4,50 €

Tarif réduit : 6 € (Adhérents).

Gratuit pour les moins de 7 ans.

Sur les feuilles, les aiguilles de pin, les branchages et les troncs, sur les chemins et les zones boueuses, en bord de rivière, en clairière et en forêt… les traces d’animaux sont partout. Mais sauriez-vous les identifier sur ces surfaces insoupçonnées?

Cette balade vous propose d’éveiller vos sens en vous initiant à l’étude des traces. Comment reconnaître un animal à partir des traces qu’il a laissées derrière lui? Comment interpréter son parcours (rythme, changements d’allure et de direction, comportement…)?

Après cette balade, vous ne regarderez plus jamais le sol de la même façon.

Durée : 2h

Activité organisée par Conservatoire du Patrimoine du Freinet – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sur-les-traces-des-animaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T11:00:00+01:00 – 2023-03-12T13:00:00+01:00

2023-10-29T15:30:00+01:00 – 2023-10-29T17:30:00+01:00

Nature Sortie nature