Visite d'une châtaigneraie
22 et 29 octobre
le lieu vous sera communiqué lors de la réservation, 83680 La Garde-Freinet
La Garde-Freinet

Tarif unique : 2 €.

Appelé aussi « l'arbre à pain », le châtaignier est bien présent dans le paysage local. Favorisé et exploité par l'homme depuis plusieurs siècles, il a représenté une des ressources alimentaires des populations rurales des Maures.

Accompagnés par un castanéiculteur, vous déambulerez entre les troncs de châtaigniers centenaires. Mais que fait donc un marron en plein coeur d’une châtaigneraie?

Durée : 2h30

Activité organisée par Conservatoire du Patrimoine du Freinet – Organisme public

