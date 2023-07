Loïc Touzé – Cabaret Brouillon Le Lieu Unique Nantes, 28 novembre 2023, Nantes.

Pour imaginer son Cabaret Brouillon, Loïc Touzé a invité six performeurs et performeuses à se pencher sur le cabaret, tel qu’il s’est déployé avant-guerre avant d’inspirer la postmodernité chorégraphique des années 60. Sur les vestiges de ce genre à la fois léger et politique, les interprètes déploient leur imaginaire au fil de numéros pour une, deux ou plusieurs personnes. Mêlant absurdité, naïveté, poésie, mélancolie et ironie, Cabaret Brouillon ouvre un lieu partagé où s’échafaudent des tentatives et s’expérimentent une succession de brouillons. Car un cabaret, c’est avant tout un lieu. C’est ce que créent les artistes devant et avec le public : un lieu rudimentaire et peu spectaculaire, marqué par un état d’esprit aventureux, joyeux, sensuel, rugueux, permissif et inquiétant, tout entier contenu dans leurs gestes. Un lieu aux contours suffisamment plastiques pour que chacun s’y sente accueilli et soit aux aguets, attentif et prêt à percevoir plus que ce qui s’y trouve exposé.

Le Lieu Unique Rue de la Biscuiterie, 44000 Nantes Nantes 44021 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/cabaret-brouillon-loic-touze-spectacle-css5-lasouffleriereze-pg51-ei937355.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}]

2023-11-28T20:00:00+01:00 – 2023-11-28T22:00:00+01:00

2023-11-29T20:00:00+01:00 – 2023-11-29T22:00:00+01:00

