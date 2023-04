Rando’clim à Ruaudin Le lieu sera communiqué avant la sortie Ruaudin Catégories d’évènement: Ruaudin

Rando’clim à Ruaudin Le lieu sera communiqué avant la sortie, 27 mai 2023, Ruaudin. Rando’clim à Ruaudin Samedi 27 mai, 14h00 Le lieu sera communiqué avant la sortie Gratuit | ouvert à tous | Inscription obligatoire Nous vous proposons une animation pour partir à la découverte du parcours de Ruaudin et du programme de science participative : Rando’clim. Que se cache t’il dans les bourgeons ?

Grâce à eux les arbres poussent, se développent, survivent à la mauvaise saison… Découvrons les mystères de cet organe fabuleux, puisqu’au début du printemps le programme rando’clim nous amène à observer les stades de feuillaison des différentes espèces ainsi que les floraison précoces. Accompagné par une animatrice, vous observerez 12 arbres sur un parcours forestier afin d’évaluer le stade phénologique* de différentes espèces. * Chez les végétaux, la phénologie est l’étude de leurs phases de développements saisonniers : feuillaison, floraison, fructification, jaunissement automnal. Ces développements sont liés à certains paramètres climatiques. Infos pratiques :

