Rando’clim à Pruillé L’Éguillé le lieu sera communiqué avant la sortie, 27 mai 2023, Pruillé-l'Éguillé. Rando’clim à Pruillé L’Éguillé Samedi 27 mai, 10h00 le lieu sera communiqué avant la sortie Gratuit | Ouvert à tous | Inscription obligatoire Nous vous proposons une animation pour partir à la découverte du parcours de Pruillé L’Éguillé et du programme de science participative : Rando’clim. Que se cache t’il dans les bourgeons ?

Grâce à eux les arbres poussent, se développent, survivent à la mauvaise saison… Découvrons les mystères de cet organe fabuleux, puisqu’au début du printemps le programme rando’clim nous amène à observer les stades de feuillaison des différentes espèces ainsi que les floraison précoces. Accompagné par une animatrice, vous observerez 10 arbres sur un parcours forestier afin d’évaluer le stade phénologique* de différentes espèces. * Chez les végétaux, la phénologie est l’étude de leurs phases de développements saisonniers : feuillaison, floraison, fructification, jaunissement automnal. Ces développements sont liés à certains paramètres climatiques. Infos pratiques :

