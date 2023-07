MURMURES & ECHOS pour un lieu de vie – – – le Lieu Grenoble, 5 septembre 2023, Grenoble.

MURMURES & ECHOS pour un lieu de vie – – – 5 – 19 septembre le Lieu Réservations d’un créneau Murmures auprès de la compagnie

Rendez-vous poétiques individuels ( les Murmures) suivis d’une performance en poésie et mouvement (l’Echo)

D’abord des MURMURES, rendez-vous poétiques pour une personne à qui il est proposé de retrouver, réactiver et cultiver un souvenir pendant lequel elle se serait sentie particulièrement bien.

Puis un ou plusieurs ECHOS, restitutions publiques offrant, danse et poésie sonore, résonances et enchevêtrements des souvenirs murmurés en amont dans le lieu. Alors que le public est invité à guetter la trace de ses propres souvenirs et ceux des autres, les souvenirs cultivés y sont reconvoqués (sans être dévoilés) dans un dispositif à chaque fois revitalisé. Un écho invite à se rappeler, en cette période de crises, que nous avons tous et toutes en nous des souvenirs, des attraits et des valeurs qui nous rendent particulièrement vivant·es, attisent nos pouvoir d’agir et agissent dans les lieux qui nous rassemblent.

Ca se passe au Lîeu, magnifique endroit ressource pour les personnes en grandes précarités. Les rendez-vous Murmures sont avant tout pensés pour les personnes qui s’y engagent. L’Echo, prévu le 19 mai est tout public.

Pour prendre un Rendez-vous murmures et vérifier les horaires, rendez-vous www.chorescence.org

