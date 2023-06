Une Journée Particulière – Concert du groupe Entropie et DJ Taticardie Le Lieu Gambais, 1 juillet 2023, Gambais.

Une Journée Particulière

L’été est là, fêtons ça ! Nous vous invitons au Lieu pour une Journée Particulière !

Le Lieu, c’est un endroit unique : un écrin de verdure abritant des bâtiments réhabilités en résidence artistique et géré par un collectif d’habitants et d’artistes.

Venez y découvrir les arts de la rue et de l’espace public : du théâtre et de la musique en déambulation, de la marionnette, de la danse, un concert participatif… !

Et lorsque le jour déclinera, nous mangerons, boirons et danserons sous les étoiles !

Et le soir : ON DANSE !!!

À 21h30 – Entropie (Pop Rock)

Durée 1h

Si l’entropie mesure le désordre, les quatre membres du groupe pop-rock Yvelinois l’apprivoisent depuis maintenant plus de deux ans. Adam, Bertrand, Loan et Valentin s’inspirent des grands noms de la scène Indie Rock comme les Artic Monkeys ou The Strokes et partent ensuite dans tous les sens en puisant subtilement dans la pop, la trap ou encore la musique électronique.

Et pour finir la soirée et danser sous les étoiles, on a fait venir DJ TATICARDIE !

Le Lieu 220 avenue de Neuville 78950 Gambais Gambais 78950 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T21:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00

©Entropie