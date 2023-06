Une Journée Particulière – Josette et Mustapha par La Cour Singulière Le Lieu Gambais, 1 juillet 2023, Gambais.

Une Journée Particulière – Josette et Mustapha par La Cour Singulière Samedi 1 juillet, 18h30 Le Lieu Gratuit et ouvert à toutes et tous

Une Journée Particulière

L’été est là, fêtons ça ! Nous vous invitons au Lieu pour une Journée Particulière !

Le Lieu, c’est un endroit unique : un écrin de verdure abritant des bâtiments réhabilités en résidence artistique et géré par un collectif d’habitants et d’artistes.

Venez y découvrir les arts de la rue et de l’espace public : du théâtre et de la musique en déambulation, de la marionnette, de la danse, un concert participatif… !

Et lorsque le jour déclinera, nous mangerons, boirons et danserons sous les étoiles !

À 18h30 – Josette et Mustapha / La Cours Singulière

Marionnettes et théâtre d’objet

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Tout en douceur, les spectateurs vont rentrer dans la vie de Josette, octogénaire pleine de vie et de trous de mémoire, échappée de son EHPAD. Certains moments de son passé, son enfance pendant la guerre, son émancipation de jeune femme, son bref passage en EPHAD….mais aussi son quotidien avec les marionnettistes qui l’accompagnent, vont leur permettre de rentrer dans son intimité, jusqu’à partager ses doutes et ses errances.

Comment mettre en avant la partie inaliénable de chacun qui traverse tous les âges ? Comment donner à voir de façon poétique le lâcher prise, la force, de ceux qui atteignent le bout de leur vie ?

Le Lieu 220 avenue de Neuville 78950 Gambais Gambais 78950 Yvelines Île-de-France

2023-07-01T18:30:00+02:00 – 2023-07-01T19:30:00+02:00

©La Cour Singulière