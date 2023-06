Une Journée Particulière – La Collection par Compagnie Pernette : LA TRISTESSE Le Lieu Gambais, 1 juillet 2023, Gambais.

Une Journée Particulière – La Collection par Compagnie Pernette : LA TRISTESSE Samedi 1 juillet, 18h10 Le Lieu Gratuit et ouvert à toutes et tous

Une Journée Particulière

L’été est là, fêtons ça ! Nous vous invitons au Lieu pour une Journée Particulière !

Le Lieu, c’est un endroit unique : un écrin de verdure abritant des bâtiments réhabilités en résidence artistique et géré par un collectif d’habitants et d’artistes.

Venez y découvrir les arts de la rue et de l’espace public : du théâtre et de la musique en déambulation, de la marionnette, de la danse, un concert participatif… !

Et lorsque le jour déclinera, nous mangerons, boirons et danserons sous les étoiles !

À 18h10 – La Collection par Compagnie Pernette : LA TRISTESSE

Durée : 6 minutes

Découvrez une pièce de « La Collection » par la Compagnie Pernette, un ensemble de courtes pièces chorégraphiques pour l’espace public.LA TRISTESSE : un abandon progressif. Solo pour un costume qui disparaît peu à peu sous la pluie.

Le Lieu 220 avenue de Neuville 78950 Gambais Gambais 78950 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:10:00+02:00 – 2023-07-01T18:20:00+02:00

©Compagnie Pernette