Une Journée Particulière – Le Chant des Pavillons par La Fausse Compagnie Le Lieu Gambais, 1 juillet 2023, Gambais.

Une Journée Particulière

L’été est là, fêtons ça ! Nous vous invitons au Lieu pour une Journée Particulière !

Le Lieu, c’est un endroit unique : un écrin de verdure abritant des bâtiments réhabilités en résidence artistique et géré par un collectif d’habitants et d’artistes.

Venez y découvrir les arts de la rue et de l’espace public : du théâtre et de la musique en déambulation, de la marionnette, de la danse, un concert participatif… !

Et lorsque le jour déclinera, nous mangerons, boirons et danserons sous les étoiles !

À 17h – Le Chant des Pavillons / La Fausse Compagnie

Parcours musical et sensible

Tout public / Durée : 1h

En quête de rencontres vibrantes et loin d’être si classique que ça, le Chant des Pavillons est un trio à cordes et à la rue. L’errance de trois musiciens et leurs phénomènes sans âge et sans frontières : un Stroh-violin, un Stroh-cello et une Stroh-bass.

De ce concert déconcertant naît un son minéral en mouvement, une promesse de liberté. Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse.

Le Lieu 220 avenue de Neuville 78950 Gambais Gambais 78950 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T17:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

©Vincent Vanhecke