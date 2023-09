Visite guidée : Plantes sauvages comestibles et médicinales avec Vincent Le lieu exact du rendez-vous vous sera communiqué lors de votre inscription Pierrefeu-du-Var, 31 octobre 2023, Pierrefeu-du-Var.

Pierrefeu-du-Var,Var

Accompagné du guide naturaliste Vincent Blondel, découvrez les plantes sauvages du massif des Maures, apprenez à reconnaître les spécimens comestibles et comprenez leurs bienfaits..

2023-10-31 09:30:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

Le lieu exact du rendez-vous vous sera communiqué lors de votre inscription

Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Accompanied by the naturalist guide Vincent Blondel, discover the wild plants of the Maures massif, learn to recognise the edible specimens and understand their benefits.

Acompañado por el guía naturalista Vincent Blondel, descubra las plantas silvestres del macizo de Maures, aprenda a reconocer los ejemplares comestibles y conozca sus beneficios.

Entdecken Sie in Begleitung des Naturführers Vincent Blondel die wilden Pflanzen des Massif des Maures, lernen Sie, essbare Exemplare zu erkennen, und verstehen Sie ihre wohltuenden Wirkungen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var