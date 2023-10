Randonnée pédestre accompagnée : Entre oliviers, collines et dolmen Le lieu exact du rendez-vous vous sera communiqué lors de votre inscription La Londe-les-Maures, 30 octobre 2023, La Londe-les-Maures.

La Londe-les-Maures,Var

Partez à la découverte d’un site préhistorique dans le massif des Maures, lors d’une randonnée accompagnée par notre club de randonneurs local..

2023-10-30 08:45:00 fin : 2023-10-30 12:00:00. EUR.

Le lieu exact du rendez-vous vous sera communiqué lors de votre inscription

La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover a prehistoric site in the Massif des Maures, during a hike accompanied by our local hiking club.

Descubra un yacimiento prehistórico en el Massif des Maures en una excursión acompañada por nuestro club de senderismo local.

Entdecken Sie eine prähistorische Stätte im Massif des Maures auf einer Wanderung, die von unserem örtlichen Wanderverein begleitet wird.

