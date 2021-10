Le Perrier 1 Bis Place Louis de la Rochejaquelein Le Perrier Le Perrier, Vendée Le lieu est agréable et les hôtes sont très accueillants et aux petits soins 1 Bis Place Louis de la Rochejaquelein Le Perrier Le Perrier Catégories d’évènement: Le Perrier

Vendée

Le lieu est agréable et les hôtes sont très accueillants et aux petits soins 1 Bis Place Louis de la Rochejaquelein Le Perrier, 15 octobre 2021, Le Perrier. Le lieu est agréable et les hôtes sont très accueillants et aux petits soins

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à 1 Bis Place Louis de la Rochejaquelein Le Perrier

### Découverte de l’agence et échanges avec les architectes !

Inscription obligatoire par email

Journées nationales de l’architecture 1 Bis Place Louis de la Rochejaquelein Le Perrier place louis de la rochejaquelein Le perrier 85300 Le Perrier Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T16:00:00 2021-10-15T20:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Perrier, Vendée Autres Lieu 1 Bis Place Louis de la Rochejaquelein Le Perrier Adresse place louis de la rochejaquelein Le perrier 85300 Ville Le Perrier lieuville 1 Bis Place Louis de la Rochejaquelein Le Perrier Le Perrier