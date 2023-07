Le bureau de l’Octroi devenu Hôtel-Bar-Restaurant Le Lieu Dit Nantes, 15 septembre 2023, Nantes.

La présence de l’Octroi à ce niveau de la route de Vannes explique, parmi d’autres choses, la présence de bals, bars et autres lieux de consommation en amont de l’octroi. En effet, les alcools qui y étaient servis étaient vendus à la clientèle à des prix inférieurs car pas soumis à la taxe d’entrée dans la ville.

L’octroi fonctionna jusqu’en octobre 1943, en pleine occupation, le président de la Délégation spéciale proposa la suppression de l’Octroi, « institution d’un autre âge définitivement périmée ».

La suppression fut fixée au 1er janvier 1944. Ainsi disparut, avec les autres, la barrière – et donc le Bureau – de la route de Vannes.

L’ancien Bureau d’Octroi de la route de Vannes est devenu un hôtel bar dont le nom – qui est un prénom – rappelle celui d’un très illustre compositeur autrichien.

Quel est ce prénom?

L’Hôtel-bar le Longchamp, avec ses 26 chambres et son bar-restaurant est devenu un lieu incontournable de la vie du quartier depuis les années 70. Des chambres économiques pour nombres de travailleurs et VRP, un bar qui tient lieu de « poumon social » du quartier. Un lieu de rencontre entre gens de passage et locaux ! Il demeure sous la même apparence depuis les années 1970.

Lieu à la croisée des chemins :

Face au tramway Longchamp, au coeur d’un quartier Sainte-Thérèse/ Longchamp en pleine mutation, en face du quartier Breil-Malville, miroir d’une ville jeune et populaire, sur la Route de Vannes, axe marchand historique, principale entré dans la ville de Nantes.

Un angle, un coin de rue, un « hub » de tous ces quartiers.

En 2021, l’hôtel-bar Le Longchamp deviendra Le Lieu Dit.Le lieu-dit sera un lieu de destination populaire, festif et bon-vivant.

A la fois hôtel, pizza, bar, épicerie et cour de récréation, le lieu-dit aura comme ambition de s’inscrire dans cette tradition d’ angle, de coin de rue qui marque l’entrée dans la ville, la rencontre de plusieurs parties de Nantes, la rencontre entre ceux qui ne font que passer et ceux qui animent quotidiennement le quartier.

