Théâtre « 2019 » Le Lieu Chéri Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Théâtre « 2019 » Le Lieu Chéri, 1 mai 2023, Bordeaux. Théâtre « 2019 » 1 mai – 26 juin, les lundis Le Lieu Chéri Tarifs : 15 € – 20 €. La pièce vous fera traverser quatre vies distinctes qui se rejoignent en un point, le décès d’Aurélie Lemoine.

Chacun des quatre témoins sera appelé au poste de police pour témoigner.

Vous assisterez l’un après l’autre, aux souvenirs qui ont marqué et fondé leurs vies, jusqu’à les faire arriver à ce moment précis. Qui est coupable, qui est victime ?

Le lieu Chéri vous ouvre ses portes à 19h pour un début de representation à 20h. La pièce dure 1h, puis nous vous invitons à rencontrer l’équipe artistique du projet après la pièce. Distribution Ecrit et mis en scène par Elisa Réchiniac

Avec Miren Erbinartegaray, Lorenzo Ministrini, Jean Yvorra et Elisa Réchiniac.

Mise en scène assistée par Bastien Gire. Le Lieu Chéri 18 Rue des Ateliers, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/2019-1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T20:00:00+02:00 – 2023-05-01T21:00:00+02:00

2023-06-26T20:00:00+02:00 – 2023-06-26T21:00:00+02:00 Théâtre Spectacle Manon Gardel

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Le Lieu Chéri Adresse 18 Rue des Ateliers, 33800 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Le Lieu Chéri Bordeaux

Le Lieu Chéri Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Théâtre « 2019 » Le Lieu Chéri 2023-05-01 was last modified: by Théâtre « 2019 » Le Lieu Chéri Le Lieu Chéri 1 mai 2023 bordeaux Le Lieu Chéri Bordeaux

Bordeaux Gironde