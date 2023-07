une île : lecture-spectacle « une île » le LIEN Sciez, 30 septembre 2023, Sciez.

UNE ÎLE, entre réel et imaginaire

Ce projet, ouvert à toutes et à tous dès six ans, a pour perspective un travail sur la relation entre réel et imaginaire autour du thème de l’île, à travers l’écriture, les arts plastiques et l’oralité.

Ce travail s’inscrit dans une approche à la fois individuelle et collective.

« Alors que la terre affirme l’identité et la stabilité, l’’île représente l’ouverture et le mouvement, le particulier et l’universel, l’individu et la société, les nations et le monde. (…) Nous sommes tous habités par les îles (…) »

Alexandre Melay

in Au-delà de l’utopie : l’île comme révélateur de l’état socio-géopolitique du monde actuel (Carnets – APEF)

L’île, un espace autre, un espace singulier, un ailleurs, une rencontre, une surface de projection, un monde en soi, un lieu du recommencement, une réserve d’imaginaire, un infini, une utopie ?

A travers ce projet, nous chercherons à identifier et à poétiser des visions personnelles et collectives autour de la figure de l’île :

Qu’est-ce qu’une île ? Comment est-ce que je la définis ? Quelle(s) représentation(s) en ai-je ? Quel champ d’expériences, de sensations, d’émotions sa seule pensée me permet-elle d’explorer ? Quelles sont les îles que je m’invente pour pouvoir voyager ?

Quelle serait mon île ? un lieu d’exil, d’isolement, de solitude ? un lieu de repli salvateur ? un lieu refuge ?… pour naufragés ? Un lieu de liberté individuelle ?

Une île, serait-ce aussi peut-être un espace intérieur ? un espace en moi où je me sens bien, un espace autre où se développe ce qui n’est pas accessible à tous. Quel est cet espace ? De quelle matière est-il fait ? Comment puis-je le décrire, le raconter, le partager, le rendre visible, le poétiser ?

Et si mon île était Notre île… Comment est-ce que je l’imagine ? Comment est-ce que nous l’imaginons ?

Serait-ce un lieu de confinement, de lutte, ou un lieu, à l’image du jardin voltairien, qui nous rassemblerait dans certaines valeurs, dans certains rituels, dans un certain rapport commun au monde ? Serait-ce l’espace d’un idéal à atteindre, l’espace d’un monde meilleur ?

Une île, des îles, un archipel, un monde…

« Toute île appelle, toute île est veuve et c’est vrai. Il y a le sentiment, le besoin de dépassement. L’île appelle d’autres îles. L’île appelle l’archipel… »

Extrait d’un entretien d’Edouard Maunick avec Aimé Césaire (France Culture, 1976)

« Bien que séparées des autres terres par les eaux, les îles ne sont pas pour autant isolées mais connectées par des câbles, des navires, des économies, elles ne sont jamais seules au monde mais structurent de vastes réseaux. Souvent regroupées en archipels, liées entre elles ou à une métropole, à un centre parfois très distant, les îles jouent, dans l’organisation du monde contemporain, un rôle décisif (…) ».

Alexandre Melay

La figure de l’île amènera à travailler sur un champ très large de pensées, de ressentis, d’imaginaires.

Elle interroge aussi bien l’individu que le collectif, l’intime que le public.

Elle est à la fois espace et temps.

Elle est un miroir grossissant du fonctionnement du monde et porte en elle toutes les problématiques propres à notre société : histoire, sciences, géopolitique, économie, divertissement de masse, mondialisation, environnement et changement climatique, mouvement des populations.

A travers cette action, ce sont ces dimensions multiples que nous interrogerons.

Dans une notion d’interdépendance, ce projet permettra d’entendre les visions, les imaginaires individuels et, en même temps, de développer la cocréation.

Dans la ligne du travail de fond de la Compagnie, le projet veut pouvoir créer des ponts entre les disciplines artistiques.

Cette action sera constituée de trois étapes qui pourront être proposées dans leur intégralité ou de façon indépendante aux participants :

– des ateliers d’écriture et de collectage oral

– des ateliers d’arts plastiques

– des lectures, des lectures en musique, des lectures-spectacle

Ce développement en trois étapes permettra une adaptation souple de l’action en fonction des groupes concernés, des disponibilités et de l’engagement des participants et de leur âge.

En fonction des possibilités des différents groupes et structures et de la Compagnie, l’action pourra donc comporter les ateliers d’écriture et/ou les ateliers d’arts plastiques et/ou les lectures.

En fonction des possibilités, certains pourront participer aux trois étapes ou à une ou deux d’entre elles.

Tous les participants seront invités à découvrir le travail réalisé par les autres et à tisser du lien entre leurs réalisations.

UNE ÎLE est une action culturelle sur l’agglomération de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

