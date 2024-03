Le Lien Mémoire et transmission Square Ian Hammerton Cresserons, vendredi 7 juin 2024.

Le Lien Mémoire et transmission Square Ian Hammerton Cresserons Calvados

-Mise en place d’un bas-relief en acier brossé et de 80 coquelicots en fer forgé (pour rappeler les poppies sur les lieux commémoratifs). Ces installations sont pérennes.

-Exposition en plein air et libre d’accès jusqu’à fin septembre

-Spectacle son et lumière Paroles de vétérans et d’enfants

Début : 2024-06-07 18:00:00

fin : 2024-06-07 23:00:00

Square Ian Hammerton Place du 22e Dragons

Cresserons 14440 Calvados Normandie

