le jeudi 16 septembre à 17:00

En 2050, 1 english sur 3 aura plus de 60 ans et pourtant, en l’état actuel, la société n’est pas prête à accueillir et à soutenir ce vieillissement de la population. Comment faire pour favoriser l’émergence de solutions qui répondront aux problématiques liées à l’âge (maintien à domicile, isolement social, place des aînés dans la société, etc.) ? makeense tente d’apporter des éléments de réponse à cette question avec une **série de webinaires dédiés à l’innovation sur le secteur du bien vieillir .** Si l’isolement des aînés n’est pas un sujet nouveau (25% des personnes de plus de 75 ans vivent seule et 50% n’ont plus de réseau amical actif), la crise sanitaire a mis en lumière la nécessité d’oeuvrer en faveur du maintien du lien social pour les personnes âgées et un fait émerger de nombreuses solutions. Nous recevrons pour ce deuxième épisode deux de ces projets émergents * **ShareAmi** (mise en relation entre apprenants du français et personnes âgées pour des discussions hebdomadaires) qui témoignera aux côtés de la Carsat Normandie pour parler de leur partenariat et de leur action en local * **1 Lettre 1 sourire** (lettres adressées à des seniors isolés) aux côtés de La France Mutualiste pour parler de leur future collaboration suite à l’ Appel à Projets Générations + (que La France Mutualiste a mené pour soutenir des projets oeuvrant en faveur de la solidarité intergénérationnelle). Vous intéressez-vous à la thématique du maintien du lien social avec nos aînés, vous souhaitez connaître les différents projets qui émergent sur le sujet ou êtes tout simplement intéressé par les questions de collaboration entre entrepreneurs sociaux et acteurs locaux ? Ce webinaire est fait pour vous :)

