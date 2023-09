Marché de noël Le Liège, 2 décembre 2023, Le Liège.

Le Liège,Indre-et-Loire

Marché de noël traditionnel dans le cœur du village.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Le Liège 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Traditional Christmas market in the heart of the village

Tradicional mercado navideño en el corazón del pueblo

Traditioneller Weihnachtsmarkt im Dorfkern

Mise à jour le 2023-09-21 par Loches Touraine Châteaux de la Loire