Cirque —— **Drôle de famille** **Le Simili Circus** **Groupe de création du Lido – (12 ans et demi – 17 ans et demi)** Un temps fort pour découvrir le cirque, de l’apprentissage à la création d’un spectacle. **Drôle de famille** : une table, des chaises et une drôle de famille issue d’une autre époque. Leurs retrouvailles sont joyeuses et l’occasion de célébrations étonnantes, les objets volent et les corps s’élancent. **Durée 1h** **Mise en scène** Véronique Marcourt et Hugo Marchand **Suivi d’un bord de scène entre les Similis et la Cie Mob à Sisyphe** **** En lien avec le spactacle ————————- Mar. 29 mar. – 15h30 atelier acro adulte + public empêché | gratuit sur réservation | encadré par la Cie La Mob à Sisyphe Mer. 30 mar. – 13h30 initiation cirque parents enfants dès 6 ans encadré par les Jokers groupe de création 12-17 ans du Lido 15h atelier acrobatie ado et jeune adulte | encadré par la Cie La Mob à Sisyphe et les jeunes du Lido

Gratuit sur réservation : berangere.blonde@mairie-toulouse.fr

Culture

Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



