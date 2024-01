ZOLA LE LIBERTE – RENNES Rennes, vendredi 12 avril 2024.

Zola est un rappeur français originaire d’Evry, qui granditentre l’Essonne et la Haute-Saône.Il commence sa carrière au sein du groupe Osiris, avant de sefaire connaître en solo notamment à travers sa série demorceaux #Alloicizolaski en 2017, puis avec son titre Bellesfemmes la même année.Signé chez le label Truth Records, fondé par son cousinNosky et son grand frère Zola Senior, il est repéré par Korepour le label AWA avec lequel il signe en licence.Discret mais très à l’aise derrière un micro, le rappeur réussità fonder sa notoriété à l’aide de plusieurs titres fortsproduits par Kore lui-même. Cicatrices certifié double platine et Survie platine1 single de diamant, 9 de platine et 6 d’or de 265 millions de vues cumulées sur YouTube de 3,8 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify de 2,5 millions de followers cumulés sur ses réseauxTendances Twitter à chaque nouvelle prise de parole de 5,3 millions de streams en 19h pour son nouvelalbum Diamant du Bled sur SpotifyRésultat, en 2023, Zola c’est :Zola est devenu un artiste confirmé qui impose sapersonnalité et soigne ses mélodies pour incarner chacunede ses rimes, en enchaînant les allitérations avec frénésie.Rare depuis plus de 2 ans, il revient avec plusieurs singlesdepuis l’été 2022 : Papel , Gants , Amber certifié disquede platine en moins de 3 mois et enfin Toute la journée enfeaturing avec Tiakola.Il annonce l’arrivée de son troisième projet lors de sonZenith de Paris, affiché complet, le 11 novembre dernier.Il sort Diamant du Bled le 17 mars, un troisième album de16 titres, comprenant des bonus, sur lequel l’artiste sort desa zone de confort. Sur ce projet fort et novateur, Zola nousnous propose deux featurings forts : Damso sur Coeur deice et Ateyaba sur Finish Him .Un album qui devrait faire rentrer Zola dans la cour desgrands…

Tarif : 39.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35