EDDY DE PRETTO LE LIBERTE – RENNES Rennes, samedi 6 avril 2024.

Le festival Mythos et The Talent Musique présententEddy de PrettoR VDébut 2023, Eddy de Pretto a monté une création live originale et dystopique à douze pianos pour l’Hyper Weekend Festival de Radio France : Love Factory (captation diffusée sur France 2 le 17 mars). Il travaille actuellement sur son prochain album.Eddy de Pretto fait son grand retour avec un nouveau single : R V. Ne manquez pas l’occasion de le voir en concert lors de sa tournée à travers toute la France en 2024 !

Tarif : 35.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 19:30

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35