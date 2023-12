LETO ZKR LE LIBERTE – RENNES Rennes, 1 mars 2024, Rennes.

LETO ZKR première partieVendredi 1er mars 2024 au Liberté – RennesLETOGrand espoir du rap français depuis ses premiers titres, LETO a fait ses armes très jeune au sein du groupe PSO THUG. Depuis quelques années, le rappeur parisien a multiplié les apparitions aux côtés d’artistes renommés (Fianso, Alkapote…) et feat. prestigieux (Ninho). Artiste efficace et percutant, il a sorti son 2ème album 17% (Rec 118) en septembre 2021 : #2 du Top Album et 8ème meilleur démarrage rap en 2021. Plus récemment il lance un projet commun avec Guy2Bezbar : « Jusqu’au étoiles » et livre une performance de grande classe dans le Colors qui accumule plus de 9M de vues. ZKR« Déterminé, j’viens choquer la France ». Cette phrase qu’il a prononcé dans un freestyle d’anthologie sur Skyrock pourrait résumer l’arrivée fracassante du rappeur ZKR, originaire de Roubaix, sur la scène rap.ZKR va à l’essentiel et remet à l’ordre du jour un phrasé précis, des schémas de rimes complexes et un flow d’une musicalité puissante pour son jeune âge. ZKR, c’est l’esprit originel du hip-hop, des battles, où ça transpire littéralement pour faire rimer sa vérité, c’est aussi les beats modernes et les feats avec les cool kids du rap français.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:00

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes