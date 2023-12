CHRISTOPHE MAE LE LIBERTE – RENNES Rennes, 10 février 2024, Rennes.

Christophe Maé signe son grand retour sur scène en 2023 aprèsl’énorme succès de sa dernière tournée des Zénith et de sa tournéeanniversaire (120 dates – 500 000 spectateurs).C’est au Cap Vert sur les terres de Cesária Évora qu’il a décidé de poserses valises pour s’inspirer et créer. De ce voyage ressort un nouvelalbum prévu au printemps prochain porté par le single « Pays desmerveilles ».Rendez-vous dans les Zénith de France et à l’Accor Arena le 16décembre 2023

Tarif : 40.00 – 80.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes