MEGATEUFTOUR LE LIBERTE – RENNES Rennes, 12 janvier 2024, Rennes.

Le 7 mai 2022, Les Fatals Picards et Marcel et son Orchestre investissaient le Zénith de Lille le temps d’un concert que d’aucuns qualifient déjà de mythique : 210 minutes de musique à la gloire des dieux du rock, de l’humour, de la danse et de la fraternité devant un public survolté.Aujourd’hui, les deux groupes sont heureux de vous annoncer la poursuite de cette belle aventure le temps de quatre concerts tout aussi exceptionnels où ils vont mélanger leurs répertoires le temps de ces concerts que certains considèrent déjà comme Les premières assises debout du rock français bien de chez nous ! 2 groupes – 1 concert11 musiciens sur scène en même temps pour de la Déconne, de l’amour, du fun et du Rock’n’Roll !Dress code : Tenue incorrecte exigée

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 19:30

Réservez votre billet ici

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes Ille-et-Vilaine