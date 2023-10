NEKO LIGHT ORCHESTRA LE LIBERTE – RENNES Rennes, 12 novembre 2023, Rennes.

NEKO LIGHT ORCHESTRA LE LIBERTE – RENNES a lieu à la date du 2023-11-12 à 20:00:00.

Tarif : 14.8 à 39.8 euros.

ECHOS D’HYRULE Concert tribute sur les univers de la saga vidéo ludique Zelda créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka réinterprétés par le Neko Light Orchestra.Du tout premier Zelda à Breath of The Wild en passant par Ocarina of Time , venez découvrir ou redécouvrir les plus grands thèmes musicaux de la saga réinterprétés par le Neko Light Orchestra.Un concert puissant en émotion, un voyage musical incroyable au coeur d’Hyrule, sur les traces de la Princesse Zelda.Durée : 1H30

Réservez votre billet ici

La station de Métro à proximité immédiate est Charles de Gaulle.

Bus n°3 et 18 – arrêt Charles de Gaulle Bus n°2, 11 et 17 – arrêt Le Liberté

Le Liberté est situé au coeur du Centre Ville et près de la Gare.

Suivez ces directions sur les panneaux de signalisation lors de votre arrivée à Rennes.

Lorsque vous arriverez à proximité des panneaux ‘Le Liberté’ vous indiquerons plus précisément l’emplacement de la salle.

LE LIBERTE – RENNES

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE Rennes 35000

