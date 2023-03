ADDON & STUNFEST Le Liberté Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

ADDON & STUNFEST Le Liberté Rennes, 16 mai 2023, Rennes. ADDON & STUNFEST 16 – 21 mai Le Liberté Rennes Plusieurs tarifs disponibles Le festival de jeu vidéo Stunfest revient les 19, 20 et 21 mai 2023 dans la salle du Liberté et sur l’Esplanade Charles de Gaulle à Rennes pour sa 18e édition. Le Stunfest invite les curieux·ses, amateur·ice·s et professionnel·le·s à porter un regard neuf sur le jeu vidéo pendant 3 jours de découvertes, de rencontres et de fête. Le festival rassemble de nombreuses personnalités autour d’une programmation unique en son genre : exposition de jeux vidéo indépendants, tournois internationaux d’esport, speedruns, performances, concerts, arcade, conférences, ateliers, marché de créateur·ice·s. Le Liberté Rennes 1, Esplanade Charles de Gaulle, 35000, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/stunfest »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

