Eloïz Sauvan LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes, 16 avril 2024, Rennes.

Sauvan est un jeune auteur, compositeur et interprète parisien d’électro-variété. Sa vibe “néo-rétro” s’inspire d’une musique d’époque, non pas révolue ; mais belle et bien remise au goût du jour. Ambitieux, Sauvan se dirige vers un tout nouvel univers, inspiré par l’utopie d’un monde vintage et futuriste. Cette nouvelle direction artistique tend à crédibiliser une musique qui a su plaire au public. Des titres comme Heloise comptabilisent déjà 1.2M d’écoutes sur les plateformes de streaming.Eloïz est une autrice, compositrice et interprète, originaire de la région lilloise.A 6 ans, elle découvre la chorale à l’école, puis apprend le piano et la guitare. Rapidement, elle chante des reprises et compose de manière autodidacte : « La musique fait partie intégrante de ma vie, j’en ai besoin quand je suis triste, quand je suis heureuse, j’en ai besoin tout le temps. »Engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales et la défense des droits des femmes, elle devient gendarme. Parallèlement, elle écrit ses premières chansons, dont Hey Bro , évoquant l’absence de son demi-frère, qu’elle n’a pas pu voir pendant les premières années de sa vie.Eloïz est vite repérée par sa hiérarchie et chante accompagnée de l’orchestre de la garde républicaine pour la journée internationale des droits des femmes. En 2020, elle émeut le grand public en livrant une interprétation touchante du titre « Figures » de Jessie Reyez dans le talent show d’M6 « La France a un Incroyable Talent ». Ce tremplin lui permettra d’élargir fortement son audience.En mars 2021, elle est invitée par Marlène Schiappa et Sylvie Tellier au ministère de l’intérieur, place Beauvau, pour interpréter une chanson à l’occasion de l’Orange Day. Soutenue depuis plusieurs mois par la radio locale Mona FM, Eloïz est repérée par le producteur de Claudio Capéo, Zaz, Hoshi et décroche un contrat au sein du label de musique Jo&Co.Son premier single « Hey Bro », aux sonorités pop folk, sort le 24 mars 2023 et rencontre un succès immédiat auprès du public et des médias. Le titre se propage rapidement sur les ondes radios françaises (NRJ, Europe 2, RTL, RTL2, France Bleu, Chérie FM, M Radio…), mais aussi au Canada, en Belgique et en Suisse. Il atteint le top 3 des titres les plus diffusés en radio en France et plusieurs millions de streams en quelques semaines.Eloïz a la volonté d’aller encore plus loin et décide de sortir son premier EP éponyme, composé de 5 titres, dans lequel elle évoque des sujets personnels qui ont marqué sa vie.L’EP, prévu pour le 13 octobre 2023, comprend des titres qu’elle a écrit et composé elle-même – « Hey Bro », « Hypersensible » et « Sans toi » – mais aussi des collaborations avec notamment Les Frangines sur le titre « Toujours là » ainsi que Corson & Tristan Salvati sur le puissant et fédérateur « Plus de place pour ta peine ».

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-16 à 20:00

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes