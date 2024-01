Piro Piro LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes, dimanche 14 avril 2024.

Les Petits Dimanches #4Les concerts jeune public de L’ÉtageL’Étage et les Tombées de la Nuit présententPiro PiroAvec John Trap et Delgado JonesCiné-ConcertLe ciné-concert Piro Piro est un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de deux jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.Tout cela enveloppé de musique rock, d’électro, de sons étranges, de percussions expérimentales et mêmes de chansons !Courts-métrages :- Koong ! Flap Flap de Min Sung Ah2013 – 6 minQuand un crocodile endormi rencontre un petit oiseau.-A Bird Who Loves a Flower de Baek Miyoung2011 – 3 minL’histoire d’un oiseau qui aimait les fleurs.- Balam de Baek Miyoung2015 – 9 minLe parcours initiatique d’un papillon bleu dont l’instinct lui dicte de suivre des fleurs en se laissant porter au gré du vent.-Piro Piro de Baek Miyoung2020 – 10 minPiro Piro et Dalle sont 2 oiseaux. Le premier vient de la forêt, le second de la ville. Lorsqu’ils se rencontrent devant un magasin de fleurs, Piro Piro voudrait qu’ils s’envolent ensemble vers la forêt mais Dalle ne semble pas en état de voler…-Dancing in the Rain de Baek Miyoung2016 – 2 minDeux lapins dansent sous la pluie.-The Newly Coming Seasons de Min Sung Ah2009 – 12 minLa zone démilitarisée de Corée, créée à la suite de l’armistice du 27 Juillet 1953, est connue pour être un écosystème intact, loin de toute présence humaine. Mais coups de feu, incendies volontaires et intrusion de plantes étrangères font que de nombreux problèmes persistent entre le Nord et le Sud.Durée : 40 minutesÀ partir de 3 ansAssis placement libre9 € / 4.50 € Sortir ! (tarif disponible à la billetterie du Liberté)Distribution :Création et interprétation : John Trap et Delgado JonesDans le cadre de Dimanche à Rennes.

