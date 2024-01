PHILIPPINE LAVREY LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes, mercredi 20 mars 2024.

Autrice, compositrice et instrumentiste, Philippine Lavrey fait partie des jeunes chanteuses actuelles les plus prometteuses. Par sa voix à part, où le grain folk se marie au velours pop, par ses textes ciselés, par son jeu de guitare folk et par la pop attitude de ses arrangements, Philippine Lavrey s’inscrit dans le sillage de ses modèles, de Vianney à John Mayer, de Taylor Swift à France Gall, de Miley Cyrus à Ben Mazué, sans oublier sa singularité, cultivée depuis l’enfance, celle d’une musicienne accomplie qui assume autant sa passion de la chanson française que son amour pour une pop aux multiples promesses. C’est au Havre que Philippine Lavrey voit le jour. Aux côtés d’une mère musicienne, Philippine apprend d’abord le piano puis à 13 ans se met, en autodidacte, à la guitare et au chant.A 20 ans, elle s’installe à Paris et se produit dans des cafés-concerts. Philippine Lavrey fait ses armes sur scène, accompagnée de sa guitare et son piano et petit à petit, elle acquiert la reconnaissance de ses pairs, séduits par ses talents de conteuse musicale, son naturel, son humour et sa voix au timbre si particulier.Répétitrice des Enfoirés depuis 2018, elle gagne en 2019 un challenge organisé par Matt Pokora, lequel lui permet d’ouvrir tous les concerts de sa tournée. En 2022, elle fait la rencontre de Benson Boone, promesse de la pop américaine. Elle partage avec lui la balade de l’année 2023, « In the Stars ». Grâce à cette collaboration internationale, Philippine est nommée aux NRJ Music Awards. Riche de son parcours, c’est désormais plus assurée et mature que Philippine Lavrey se lance dans son premier projet solo et monte sur scène pour vous faire découvrir son univers et ses chansons pop-folk organiques, notamment « Tomber en amour », son premier single.Venez, ouvrez vos yeux et vos oreilles, laissez-vous séduire et tombez en amour…

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:30

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35