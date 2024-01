Le Grand Réveil LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes, 10 mars 2024, Rennes.

Les Petits Dimanches #4Les concerts jeune public de L’ÉtageL’Étage et les Tombées de la Nuit présententLe Grand RéveilAvec Julien VasnierThéâtre musical de corps et d’objetsAvec humour, sans prononcer un mot, un grand bonhomme un brin maladroit navigue entre son imaginaire d’enfant et le monde du travail des grands .Ses rêves se confrontent à ce que les grands appellent avec assurance la réalité .Le Grand Réveil est un spectacle de théâtre musical de corps et d’objets.Il nous invite, en douceur, à prendre un peu de recul sur ce que l’on fait de nos journées, que l’on soit petit ou grand .A quoi aspirons-nous ?De quoi est fait notre quotidien ?Où est le chemin sur lequel nos actions auraient, toutes, un sens ?Pour que le monde entier consacre le temps nécessaire à ces questions, nous faudrait-il …… Un Grand Réveil ?!?Durée : 30 minutesÀ partir de 3 ansAssis placement libre9 € / 4.50 € Sortir ! (tarif disponible à la billetterie du Liberté)Distribution :Écriture et interprétation : Julien VasnierCollaboration artistique : François Daniel, Simon Filippi et Anne PiaChargée d’administration et de production : Florence BoileauPartenaires :•Le Volume à Vern sur Seiche (35770)•L’intervalle à Noyal sur Vilaine (35530)•Ecole de Musique Paul Le Flem à Chateaugiron (35410)La Cie Sons de Toile est soutenue par la commune de Sigalens, le Département de la Gironde et la Région Nouvelle Aquitaine.Dans le cadre de Dimanche à Rennes

Début : 2024-03-10 à 15:00

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35