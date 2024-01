KERCHAK LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes, 7 mars 2024, Rennes.

« Avec un peu de Confiance, ça va l’faire » c’est avec ce motto que Kerchak fait son entrée fracassante, il y 1 an de cela, dans le rap français avec une nouvelle sonorité que l’hexagone découvre, la Jersey. Accompagné de Bandmanrill, Favé et Ziak, cet album marque un tournant dans la carrière naissante de Kerchak avec une certification Or pour cet opus ( 50 000 ventes), mais aussi un single Platine avec Peur ( 30 Millions de streams), et un single d’Or sur le titre Calme toi ( 15 Millions de streams).

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:30

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35