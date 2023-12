MADAME ARTHUR LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes, 27 janvier 2024, Rennes.

Madame Arthur, toujours en quête de convertir le monde entier aux créatures travesties, continue sa virée en Bretagne et vient poser ses valises à Rennes le temps d’une soirée.Cabaret mythique de Pigalle, il est aujourd’hui une référence artistique pour la jeunesse parisienne. Mais il est enfin l’heure pour les Breton·nes de venir en profiterOuvert en 1946, il était le premier cabaret travesti de Paris et a vu défiler des vedettes du genre telles que Bambi et Coccinelle. Aujourd’hui, les artistes revisitent au piano et au chant live le répertoire français, de Zazie à Céline Dion en passant par Mylène Farmer et Aya Nakamura. Extravagance, rires et impertinence vous attendent !Artistes :-Martin Poppins-Odile de Mainville-Patachtouille-Tony Blanquette

Tarif : 24.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 21:00

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35