KO KO MO LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes, 23 novembre 2023, Rennes.

KO KO MO LE LIBERTE – L’ETAGE a lieu à la date du 2023-11-23 à 20:00:00.

Tarif : 24 à 24 euros.

KO KO MO est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren (guitare – chant) et Kevin « K20 » (batterie – choeurs). À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel.En octobre 2020, KO KO MO a fait sensation en dégainant une vivifiante version du hit « Last Night A DJ Saved My Life », une véritable partie de plaisir qui, aujourd’hui, totalise plus de 1.5 millions de streams.Mais cette reprise n’est qu’une étape avant l’arrivée de leur troisième et nouvel album, «NEED SOME MO’», prévu pour le 25 mars 2022.

Réservez votre billet ici

La station de Métro à proximité immédiate est Charles de Gaulle.

Bus n°3 et 18 – arrêt Charles de Gaulle Bus n°2, 11 et 17 – arrêt Le Liberté

Le Liberté est situé au coeur du Centre Ville et près de la Gare.

Suivez ces directions sur les panneaux de signalisation lors de votre arrivée à Rennes.

Lorsque vous arriverez à proximité des panneaux ‘Le Liberté’ vous indiquerons plus précisément l’emplacement de la salle.

LE LIBERTE – L’ETAGE

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE Rennes 35000

