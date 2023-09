Le Liban et sa jeunesse Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le Liban et sa jeunesse Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris, 14 décembre 2023, Paris. Le jeudi 14 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit 01 44 78 80 50 ou La bibliothèque de l’Hôtel de Ville vous propose un jeudi d’actu sur le Liban et sa jeunesse, en coopération avec Courrier international. Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau 75004 Paris Contact : +33142764887 bhdv@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bhdv.paris/ https://fr-fr.facebook.com/bhdv.paris/ https://bibliocite.fr/evenements/

© Vyacheslav Argenberg, Wikimedia Commons Tripoli, Liban Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque de l'Hôtel de Ville (BHdV) Adresse 5 rue Lobau Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque de l'Hôtel de Ville (BHdV) Paris latitude longitude 48.8565860078002,2.35322501619962

Bibliothèque de l'Hôtel de Ville (BHdV) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/