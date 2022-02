Le Lexovii-Tir reçoit les championnats régionaux de tir aux armes anciennes Stand du Lexovii tir,chemin de la Valette – Roques Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Le club de tir de Lisieux, le Lexovii-Tir, organise les championnats régionaux de tir aux armes anciennes les 14 et 15 mai 2022. L’occasion de réunir durant 2 jours les meilleurs tireurs de Normandie de cette discipline spectaculaire, soit environ 80 passionnés tous fins tireurs. Cette compétition qualifiera les meilleurs d’entre-eux au championnat de France qui se déroulera du 22 au 26 juin prochain à Chinon. Lors des compétitions, 13 coups sont tirés en 30 minutes et les 10 meilleurs impacts sont retenus pour le score. **Les épreuves durant le week-end:** * Arme de poing tir à 25 mètres sur cibles C50 * Arme de poing tir à 50 mètres sur cibles C50 * Arme d’épaule (cible fixe) La distance de tir est de 50 mètres Les 14 et 15 mai 2022, le club de tir de Lisieux accueille les championnats régionaux de tir aux armes anciennes. Stand du Lexovii tir,chemin de la Valette – Roques 14100 Lisieux Calvados

