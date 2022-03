Le levain, une aventure du vivant Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le levain, une aventure du vivant

Musée des Arts décoratifs et du Design, le jeudi 24 mars à 19:00



### Rencontre avec Karl de Smedt, conservateur de la bibliothèque de levains de Puratos et Bernard Bonjean, chef de produit boulangerie et graine chez Puratos. Au musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux, à l’occasion de l’exposition _Paysans designers, l’agriculture en mouvement_. Simple mélange d’eau et de farine, le levain date de plusieurs milliers d’années. Puratos, située en Belgique, conserve une centaine de levains vivants du monde entier pour préserver la biodiversité. Scientifiques, professionnels, enseignants et historiens y sont associés et contribuent à leur connaissance et à leur préservation. Puratos est l’un des plus importants fournisseurs en levain, farines composées ou autres mélanges panifiables destinés aux boulangeries artisanales et industrielles. L’entreprise belge a constitué une bibliothèque rassemblant plus de 130 levains, provenant de 25 pays du monde, qui ont permis d’identifier plus de 700 souches de levure sauvage et 1500 bactéries lactiques. **Une expérience gustative autour des pains vous sera proposée à l’issue de la rencontre.**

Gratuit – Nombre de places limité Sur réservation artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Musée des Arts décoratifs et du Design
39 rue Bouffard, Bordeaux

