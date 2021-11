Genève Bains des Pâquis Genève Le Léman et les savants Bains des Pâquis Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le Léman et les savants Bains des Pâquis, 19 octobre 2021, Genève. Le Léman et les savants

du mardi 19 octobre au vendredi 19 novembre à Bains des Pâquis

Le Musée d’histoire des sciences de Genève possède dans ses collections des objets et des documents, témoins d’expériences ou de projets scientifiques parfois insolites, qui ont eu pour cadre le Léman, comme la découverte des eaux froides, la mesure de la vitesse de propagation d’un son dans l’eau et bien d’autres aventures racontées en image… [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/le-leman-et-les-savants/)

CHF 0.-

Une exposition temporaire du Musée d’histoire des sciences aux Bains des Pâquis Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève Les Pâquis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T08:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T08:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T08:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T08:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T08:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-24T08:00:00 2021-10-24T19:00:00;2021-10-25T08:00:00 2021-10-25T19:00:00;2021-10-26T08:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T08:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T08:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T08:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T08:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T08:00:00 2021-10-31T19:00:00;2021-11-01T08:00:00 2021-11-01T19:00:00;2021-11-02T08:00:00 2021-11-02T19:00:00;2021-11-03T08:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-04T08:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T08:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T08:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-07T08:00:00 2021-11-07T19:00:00;2021-11-08T08:00:00 2021-11-08T19:00:00;2021-11-09T08:00:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T08:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T08:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T08:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T08:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-14T08:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-15T08:00:00 2021-11-15T19:00:00;2021-11-16T08:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T08:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T08:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T08:00:00 2021-11-19T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Bains des Pâquis Adresse Quai du Mont-Blanc 30 Ville Genève lieuville Bains des Pâquis Genève