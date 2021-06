Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Le legs architectural de Marguerite de Lorraine dans le Perche – Conférence de Claude Boitard Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Le legs architectural de Marguerite de Lorraine dans le Perche – Conférence de Claude Boitard Mortagne-au-Perche, 19 juin 2021-19 juin 2021, Mortagne-au-Perche. Le legs architectural de Marguerite de Lorraine dans le Perche – Conférence de Claude Boitard 2021-06-19 – 2021-06-19

Mortagne-au-Perche Orne En cette année commémorative de la mort de Marguerite de Lorraine (1463 – 1521), il nous a semblé intéressant de consacrer une conférence à la question des traces architecturales visibles et disparues léguées par cette princesse à la province du Perche. Les nécessités de son époque (un demi-siècle après le Guerre de Cent Ans) expliquent, bien sûr, pourquoi Marguerite de Lorraine a été une souveraine bâtisseuse, dans le Perche comme dans le reste de ses États. De plus, des découvertes toutes récentes, effectuées grâce au dépouillement d’archives jusqu’alors inexploitées, font voir comment ce qu’elle a fait à Mortagne a changé durablement la figure de la ville. Des constructions qu’on lui attribuait jusqu’ici, on apprend ainsi qu’elle n’y est pour rien. D’autres toujours bien là ou dont il reste des traces peuvent lui être attribuées, ce que l’on découvre aujourd’hui à l’occasion de recherches approfondies. Au total, si les nécessités du temps ne suffisent pas à rendre compte de l’œuvre immobilière de Marguerite, peut-on remonter jusqu’à ce qui l’y a prédisposée ? Tel sera l’objet de la conférence donnée par Claude Boitard, dans la chapelle de l’Hôpital de Mortagne, grâce au concours des associations des Amis du Perche et de Mortagne-au-Perche patrimoine. Le propos sera illustré à mesure par la projection de vues prises par Vincent Lebel En cette année commémorative de la mort de Marguerite de Lorraine (1463 – 1521), il nous a semblé intéressant de consacrer une conférence à la question des traces architecturales visibles et disparues léguées par cette princesse à la province du… +33 2 33 83 34 37 En cette année commémorative de la mort de Marguerite de Lorraine (1463 – 1521), il nous a semblé intéressant de consacrer une conférence à la question des traces architecturales visibles et disparues léguées par cette princesse à la province du… En cette année commémorative de la mort de Marguerite de Lorraine (1463 – 1521), il nous a semblé intéressant de consacrer une conférence à la question des traces architecturales visibles et disparues léguées par cette princesse à la province du Perche. Les nécessités de son époque (un demi-siècle après le Guerre de Cent Ans) expliquent, bien sûr, pourquoi Marguerite de Lorraine a été une souveraine bâtisseuse, dans le Perche comme dans le reste de ses États. De plus, des découvertes toutes récentes, effectuées grâce au dépouillement d’archives jusqu’alors inexploitées, font voir comment ce qu’elle a fait à Mortagne a changé durablement la figure de la ville. Des constructions qu’on lui attribuait jusqu’ici, on apprend ainsi qu’elle n’y est pour rien. D’autres toujours bien là ou dont il reste des traces peuvent lui être attribuées, ce que l’on découvre aujourd’hui à l’occasion de recherches approfondies. Au total, si les nécessités du temps ne suffisent pas à rendre compte de l’œuvre immobilière de Marguerite, peut-on remonter jusqu’à ce qui l’y a prédisposée ? Tel sera l’objet de la conférence donnée par Claude Boitard, dans la chapelle de l’Hôpital de Mortagne, grâce au concours des associations des Amis du Perche et de Mortagne-au-Perche patrimoine. Le propos sera illustré à mesure par la projection de vues prises par Vincent Lebel

