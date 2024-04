LE LEGATAIRE UNIVERSEL THEATRE Bessan, samedi 6 avril 2024.

LE LEGATAIRE UNIVERSEL THEATRE Bessan Hérault

Soirée théâtre avec la troupe « En liberté » de Montferrier sur Lez qui joueront « Le légataire universel ».

Pièce classique en vers, très drôle, dans un style assez détonnant à mi-chemin entre Molière et Marivaux, petit » bijou » de théâtre du XVIIIe, dont l’auteur a été injustement oublié.

Les comédiens de la Troupe » En liberté » et leur metteur en scène Daniel Monino, joueront pour » Le légataire universel « , de Jean-François Régnard.

Libre participation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Rue de la Promenade

Bessan 34550 Hérault Occitanie

