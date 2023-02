Journée mondiale de l’Eau, Espace naturel sensible du Léché le Léché Saulgé Catégories d’Évènement: Saulgé

Vienne

Journée mondiale de l’Eau, Espace naturel sensible du Léché le Léché, 18 mars 2023, Saulgé. Journée mondiale de l’Eau, Espace naturel sensible du Léché Samedi 18 mars, 14h30 le Léché Au cœur du Sud Vienne, au milieu du bocage, se cache un réservoir de Biodiversité : l’Espace Naturel Sensible du Léché. le Léché 86500 Saulgé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Profitons d’un après-midi pour nous immerger dans les secrets des zones humides et comprendre leurs rôles et intérêts écosystémiques, leur part dans la régulation climatique, puis approchons-nous calmement des étangs pour observer et surprendre l’avifaune aquatique, richesse de ces milieux.

À prévoir : jumelles, bonnes chaussures de marche et vêtements adaptés.

GRATUIT – Ouvert à tous

Réservation obligatoire sur le site internet du CPA Lathus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:30:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00

