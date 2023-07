Joanda en Concert le lazaret, Sète (34) Joanda en Concert le lazaret, Sète (34), 27 juillet 2023, . Joanda en Concert Jeudi 27 juillet, 21h00 le lazaret, Sète (34) Gratis Concert « 1000 ANS » de Joanda et ses musiciens. Des chansons qui font vibrer le sud, sublimées par 1000 ans de terre occitane. Un concert solaire et fédérateur, 1h30 de pur bonheur avec Joanda et ses musiciens, véritable ambassadeur de l’Occitanie https://www.instagram.com/joandaoc info concert: 04 67 53 22 47 source : événement Joanda en Concert publié sur AgendaTrad le lazaret, Sète (34) Rue du Pasteur Lucien Benoît, 34200 Sète

