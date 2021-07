Saint-Denis Bateaux-Lavoirs de Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Le lavoir-séchoir de la création, patrimoine fluvial, artistique et artisanal Bateaux-Lavoirs de Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Le lavoir-séchoir de la création, patrimoine fluvial, artistique et artisanal —————————————————————————– ### S’émmerveiller et s’initier à la création au grand jour Pendant les **Journées européennes du patrimoine 2021**, sous le signe du ** »Patrimoine pour tous »**, vous pourrez découvrir, dans **d’anciens séchoirs à linge communaux** aujourd’hui **lieu de création**, les différentes facettes des métiers de la création, telles que la **dinanderie** cette technique ancestrale du battage de la feuille ainsi que de nombreuses autres **techniques artistiques** auxquelles vous pourrez vous initier. Ateliers en extérieur dans un cadre enchanteur **au bord de l’eau.** Un lieu unique et préservé où se retrouvent **patrimoine architectural et patrimoine artistique.** Lieu : Bateaux-Lavoirs de Saint-Denis Adresse : 1, Quai du Square, 93200 – Saint-Denis Information : [[http://marc-guillermin.com](http://marc-guillermin.com)](http://marc-guillermin.com) 06 82 69 78 92 Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

