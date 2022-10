Hello ordinateur Le Lavoir Saint-Christo-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Saint-Christo-en-Jarez

Hello ordinateur Le Lavoir, 22 octobre 2022, Saint-Christo-en-Jarez. Hello ordinateur Samedi 22 octobre, 10h00 Le Lavoir Les bases de l’informatique Le Lavoir 2 rue de la Mairie, Saint-Christo-en-Jarez Saint-Christo-en-Jarez 42320 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Front Page Vous/vos proches avez besoin de revoir les bases, alors c’est parti!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T10:00:00+02:00

2022-10-22T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Christo-en-Jarez Autres Lieu Le Lavoir Adresse 2 rue de la Mairie, Saint-Christo-en-Jarez Ville Saint-Christo-en-Jarez lieuville Le Lavoir Saint-Christo-en-Jarez Departement Loire

Le Lavoir Saint-Christo-en-Jarez Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christo-en-jarez/

Hello ordinateur Le Lavoir 2022-10-22 was last modified: by Hello ordinateur Le Lavoir Le Lavoir 22 octobre 2022 Le Lavoir Saint-Christo-en-Jarez Saint-Christo-en-Jarez

Saint-Christo-en-Jarez Loire