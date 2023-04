Balade au bord du Mâble à Orches Le Lavoir Orches Catégories d’Évènement: Orches

Balade au bord du Mâble à Orches Le Lavoir, 19 avril 2023, Orches. Balade au bord du Mâble à Orches Mercredi 19 avril, 10h00 Le Lavoir Ouvert à tous – gratuit – sans réservation – prévoir des bottes (boucle de 3 km) Présentation des travaux de restauration du Mâble réalisés en 2022 par le Syndicat de Rivières Val de Vienne, avec les explications de la technicienne en charge des travaux. Le Lavoir rue des érables 86230 Orches Orches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.rivieresvaldevienne.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.86.60.46.05 »}, {« type »: « email », « value »: « manse.marylou@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

