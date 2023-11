Sur le dos de la mer Le Lavoir Moderne Parisien Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Sur le dos de la mer 2 et 3 décembre Le Lavoir Moderne Parisien Inscription par billetterie / Nous contacter pour les invitations pro

Sur le dos de la mer par Arthur Binois et Guillermo Van der Borght

Ne pas avoir droit à l’erreur, sacrifier tout et tous pour sa quête, éteindre les autres pour briller soi-même… Avons-nous encore besoin d’Ulysse ? Dans un format à deux avec guitare et violoncelle, Arthur et Guillermo bousculent L’Odyssée d’Homère et vous invitent à déconstruire avec eux une certaine image toxique du héros.

Samedi 2 décembre à 19h I Dimanche 3 décembre à 15h

Lavoir Moderne Parisien (Paris 19e)

Le Lavoir Moderne Parisien 35, rue Léon 75019 PARIS Paris 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lacourdcontes@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T19:00:00+01:00 – 2023-12-02T20:15:00+01:00

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:15:00+01:00

conte théâtre récit

LMP