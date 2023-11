Feux de brouillard Le Lavoir Moderne Parisien Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Feux de brouillard 29 novembre – 1 décembre Le Lavoir Moderne Parisien Sur inscription en billetterie / Nous contacter pour les invitations pro

Feux de brouillard par Margot Charon et Charles Deffrennes

Dans la vie d’un jeune artiste, il y a un rite de passage : la toute première résidence artistique.

Celle de Charles et Margot ne s’est pas passée comme prévu. Le résultat : un premier spectacle en forme de rituel où il sera question de brouillard permanent, de pâté fait maison et de la légende de la sorcière Maman-Diable.

Mercredi 29, jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre à 19h

Lavoir Moderne Parisien (Paris 18e)

Pour les invitations professionnelles, contactez-nous.

Le Lavoir Moderne Parisien 35, rue Léon 75019 PARIS Paris 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lacourdcontes@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T19:00:00+01:00 – 2023-11-29T20:15:00+01:00

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T20:15:00+01:00

Conte Théâtre récit