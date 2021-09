Châteaurenard Le lavoir Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Le Lavoir Le lavoir Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Historique du lavoir de son origine à sa fermeture.Reconstitution de l’ambiance de ce lieu, avec des mannequins et des photographies. ” Bugado à l’ancienne “. Site fermé mais visible. Ouverture et animation par l’association La Ferigouleto le dimanche de 10h à 12h. Port du masque obligatoire. Respect des règles sanitaires en vigueur.

Commentaires et démonstrations Le lavoir Rue de l’Hôtel de ville, 13160 Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône

