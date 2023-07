Le Mas d’Agenais : 2000 ans d’Histoire à découvrir… Le Lavoir de Galiane Le Mas-d’Agenais, 4 juillet 2023, Le Mas-d'Agenais.

Le Mas-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Le Mas d’Agenais : 2000 ans d’Histoire à découvrir… Du 2 juillet au 17 septembre 2023.

Visites commentées du village du Mas d’Agenais, de la collégiale et du tableau de Rembrandt par Madame Beaucourt, Raconteuse de Pays..

2023-07-04 fin : 2023-09-14 16:00:00. EUR.

Le Lavoir de Galiane Rue Galiane

Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Le Mas d?Agenais: 2000 years of history to discover? From July 2 to September 17, 2023.

Guided tours of the village of Le Mas d’Agenais, the collegiate church and the Rembrandt painting by Madame Beaucourt, Raconteuse de Pays.

Le Mas d’Agenais: 2000 años de historia por descubrir? Del 2 de julio al 17 de septiembre de 2023.

Visitas guiadas al pueblo de Le Mas d’Agenais, la colegiata y el cuadro de Rembrandt a cargo de Madame Beaucourt, narradora local.

Le Mas d’Agenais: 2000 Jahre Geschichte zum Entdecken? Vom 2. Juli bis zum 17. September 2023.

Kommentierte Besichtigungen des Dorfes Le Mas d’Agenais, der Stiftskirche und des Rembrandt-Bildes durch Madame Beaucourt, Raconteuse de Pays.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Val de Garonne